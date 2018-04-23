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Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çelikhan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, sabah saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otomobilin hurda yığınına döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
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