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Adıyaman’da sahabe coşkusu!

Adıyaman’da binlerce vatandaş, Samsat ilçesinde meftun bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal’ın kabrinde buluştu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
Adıyaman’da sahabe coşkusu!

 Haber merkezi 

Adıyaman’da binlerce vatandaş, Samsat ilçesinde meftun bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal’ın kabrinde buluştu. Adıyamanlılar Vakfı’nın düzenlediği “Safvan’da Buluşalım” programı kapsamında İstanbul’daki Eyüpsultan ile birlikte Türkiye’de meftun olduğu kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal’ın kabrinde bir araya gelen müminler dualar etti, niyazlarda bulundu. Aşura dağıtımı yapılan programda ilahi ve ezgi dinletisi de yapıldı.

Programda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Safvan Bin Muattal Külliyesinin yakında bitirileceği müjdesini verdi. Başkan Erdoğan’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na talimat verdiğini aktaran Ahmet Aydın, “Külliyenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25 oranında. En kısa sürede külliyeyi bölgeye kazandıracağız.” dedi.

“2020 safvan bin muattal yılı ilan edilmeli”

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak ise, Türkiye’de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan bin Muattal’ın Adıyaman için çok önemli bir değer olduğunu belirtti. Sahabe kabrinde buluşma programını her sene tekrarlamayı planladıklarını kaydeden Aybak, 2020’nin “Safvan Bin Muattal Yılı” olarak belirlemek istediklerini söyledi.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
  1. Adıyaman
  2. Samsat
  3. Sahabe Safvan Bin Muattal
  4. Adıyamanlılar Vakfı
  5. İstanbul
  6. Eyüpsultan
  7. Safvan’da Buluşalım
  8. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın
  9. Safvan Bin Muattal Külliyesi
  10. Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak

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