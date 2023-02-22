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Gündem Adıyaman'da provokatif paylaşıma gözaltı
Gündem

Adıyaman'da provokatif paylaşıma gözaltı

Depremlerin ardından başka illerden gelen ailelerin Adıyaman’da çadırlara yerleşerek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım aldıkları yönündeki sosyal medya paylaşımları polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, çadırlarda yaptıkları genel denetimlerde iddiaların asılsız çıkması üzerine paylaşımda bulunan şahsı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 20:20:00 -
Adıyaman'da provokatif paylaşıma gözaltı

Adıyaman il genelinde asayiş uygulamalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, depremin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberleri de mercek altına aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya hesabından yaptığı il dışından gelen bazı ailelerin Adıyaman’da çadırlara yerleşerek kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım aldıkları yönündeki iddialarını araştırdı.

Çadırları gezerek kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, çadırlarda kalan bütün vatandaşların ikametgah adreslerinin Adıyaman olduğunu belirledi.

Emniyet ekipleri, iddiaların asılsız çıkması üzerine paylaşımda bulunan şahsı gözaltına aldı.

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