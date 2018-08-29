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Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymadılar! Araçlarından uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
Adıyaman'da polisin 'dur' ihtarına uymadılar! Araçlarından uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün durmadığı otomobil, kovalamayla yakalandı. Yapılan aramada 1 kilo sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki M.S.A., D.A., A.T. ve V.B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.B.A. ve A.T. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:44
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