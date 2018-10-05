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Adıyaman'da polis merkezi önündeki çatışma anbean görüntülendi

Adıyaman'da kavga sonrası gözaltına alınan şahıs polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açılması üzerine yaşanan çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

05 Ekim 2018 Cuma 15:33
Adıyaman'da polis merkezi önündeki çatışma anbean görüntülendi

Olay, gece saatlerinde Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Hoca Ömer Mahallesi’nde daha önceden aralarında husumet bulunan Önemli ve Uçar aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli polis merkezine getirildiği sırada, silahlı bir grup gözaltındaki şahsı öldürmek için ateş açtı.

Polis ekiplerinin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma anı çevrede bulunan iş yerlernini ve polis merkezinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Girilen çatışmada 11 kişi yaralı halde etkisiz hale getirildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

TÜFEKLER, SATIR VE BIÇAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası titiz çalışmalar yürüten Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili 21 şahsı gözaltına aldı. Ayrıca 6 adet pompalı av tüfeği, 2 adet satır, 4 adet bıçak ele geçirildi. 

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken gözaltında bulunan 21 şahsan 15’inin tehdit, yaralama, tefecilik, cinsel istismar, kasten adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan suç dosyalarının bulunduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:33
  1. Adıyaman
  2. Yeşilyurt Polis Merkezi

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