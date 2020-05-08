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Gündem

Adıyaman'da PKK'ya darbe! 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda...

Adıyaman'da dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 3 uzun namlulu silah, tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:01:00 -
Adıyaman'da PKK'ya darbe! 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda...

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, devam eden operasyonlarda dün Yeşiltepe köyü arazi kesiminde tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon sonrasında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait olduğu tespit edilen 3 uzun namlulu silah, tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, halkın huzur ve güveni için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam etme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

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