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Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:47:28 -
Adıyaman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında mali müşavir, ihraç öğretmen, ev kadınının da bulunduğu R.A, A.Y, A.K, E.G. ve C.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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