Adıyaman'da PKK operasyonu!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Z.Y, S.S, Ş.T. ve C.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.T. ve C.P. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.