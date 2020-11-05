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Yerel Adıyaman'da otomobilin çarptığı at, aracın ön camından içeri girdi
Yerel

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at, aracın ön camından içeri girdi

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at, ön camdan içeri girdi. Kazada at telef olurken 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:16:00 -
Adıyaman'da otomobilin çarptığı at, aracın ön camından içeri girdi

Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli beldesinde otomobilin çarptığı at ön camdan aracın içine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, at telef oldu.

At otomobilin içine girdi

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli beldesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gelen Fatih Abacıalır yönetimindeki 53 LA 905 plakalı Volkwagen marka otomobil aniden yola çıkan ata çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle savrulan at, otomobilin ön camından otomobilin ön koltuğuna düştü. Kazada sürücünün yanında oturan Bekir Abacıalır yaralandı.

 

Kazayı gören belde sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine, jandarmaya ve polise bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş makinesiyle çıkartıldı

Kazada ön camdan otomobilin ön koltuğuna giren at kazada telef oldu. Olay yerine gelen ekipler atı çıkartmak için iş makinesi istedi. Kaza yerine gelen iş makinesine bağlanan at otomobilden güçlükle çıkartıldı.

Kazada, otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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