Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi gözaltında

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenerek durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 28 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine el konulurken otomobilde bulunan A.Y. ve S.D., gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.