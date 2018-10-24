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Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi gözaltında

Durdurulan otomobilde yapılan aramada 28 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi gözaltında

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenerek durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 28 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine el konulurken otomobilde bulunan A.Y. ve S.D., gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:40
  1. Adıyaman
  2. uyuşturucu

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