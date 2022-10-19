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Yerel Adıyaman'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
Yerel

Adıyaman'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Adıyaman'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 08:21:00 -
Adıyaman'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Mesut Ödemiş'in kullandığı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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