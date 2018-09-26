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Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 kişi yaralı

Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:35
Adıyaman'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 kişi yaralı

Çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Burhan Güvenç idaresindeki 02 D 2072 plakalı minibüs ile Yenikent’ten otogar istikametine gitmekte olan Bilal Çolak idaresindeki 06 CIL 60 plakalı otomobil, Kurşunlu Camii yakınlarında çarpıştı.

Kazada Bilal Çolak, Perihan Çolak, İsmail Çolak ve Zehra Aslan yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:35
  1. ADIYAMAN
  2. TRAFİK KAZASI
  3. OTOMOBİL
  4. MİNİBÜS

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