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Yerel Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yerel

Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında, motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı’nda sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Muhammed Yücel ile Yusuf Tapan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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