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Aktüel

Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:50:04 -
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Savaş (32) idaresindeki 02 AH 157 plakalı motosiklet, Organize Sanayi Sitesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Gezer'e (27) çarptı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Gökhan Gülmez (36) ile Çiğdem Gezer yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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