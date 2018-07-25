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Adıyaman’da mısır tarlasına kenevir ekti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilen kenevir bitkisi ele geçirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:51
Adıyaman’da mısır tarlasına kenevir ekti

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde S.Ö. isimli şahsın kendisine ait mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri bölgede arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan arazı arama ve taramasında 311 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri S.Ö. isimli şahsı gözaltına alındı. Şahsın sorgulaması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:51
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