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Aktüel

Adıyaman'da minibüste unutulan çantayı alan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:18:36 -
Adıyaman'da minibüste unutulan çantayı alan zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da şehir içi minibüsünde unutulan ve içinde altınla para olan çantayı alan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde Karapınar Mahallesi şehir içi minibüsünde M.D.D. adlı kadın, içinde yaklaşık 54 bin değerinde altın ve para dolu çantasını unuttu.

Kadın, altın ve parasını unuttuğunu ve bulunmadığını emniyete bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, minibüs güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yerleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Ekipler, yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde minibüste bulunan A.G'yi, unutulan çantayı aldığını tespit ederek gözaltına aldı.

Bulunan çanta içindekilerle sahibi M.D.D'ye teslim edildi.


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