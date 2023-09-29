Adıyaman'da milyonlarca yavru balık suya bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da bulunan 8 gölete milyonlarca yavru sazan ve şabut balığı bırakıldı.

Hısn-ı Mansur köy sınırı içerisine bıraktıkları balıkların suya bırakılma işlemine devam edileceğini dile getiren Adıyaman Tarım ve Orman il Müdürü Nurettin Kıyas, milyonlarca yavru balığın suyla buluşturularak il ekonomisine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Kıyas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında ilimiz sınırları dahilinde bulunan Atatürk Barajı Gölü avlak sahaları ile Çat Barajı Gölü ve ilimizde bulunan 8 adet gölete toplam 4 milyon 890 bin adet yavru sazan ve 2 milyon 300 bin adet şabut balığı bırakılacaktır. Yavru balıklar Urfa Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim istasyonundan ücretsiz temin edilmektedir." dedi. (İLKHA)