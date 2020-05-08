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Aktüel

Adıyaman’da marketler denetlendi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:12:19 -
Adıyaman’da marketler denetlendi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte marketlerde zam ve korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan fiyat denetimi yaparken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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