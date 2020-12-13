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Yerel Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenme! Hastaneye kaldırıldılar
Yerel

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenme! Hastaneye kaldırıldılar

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:20:00 -
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenme! Hastaneye kaldırıldılar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eceler köyünde yaşayan aynı aileden 5 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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