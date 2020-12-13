Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenme! Hastaneye kaldırıldılar
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eceler köyünde yaşayan aynı aileden 5 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.