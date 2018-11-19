THY- Banjul
0553 313 94 23

Adıyaman’da karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:36
Adıyaman’da karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Yunus Emre Mahallesi Şevenk Küme Evlerinde ikamet eden Hanım ve Deniz Şabaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:36
  1. Adıyaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
    1. TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün..
    2. İzmir'de durdurulan minibüste..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
    7. 70’lik İngiliz Lord, 41 yaşındaki..
    8. TOKİ Ereğli Orhaniye konut fiyatları
    9. Silahlı saldırıya uğrayan kaleci..
    10. Vatandaşların çağrı merkezinden..
    11. CHP'de deprem! 19 isim istifa etti
    12. Sivasspor yeni teknik direktörünü..
    13. Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe..
    14. Kerkük'teelektrik dağıtım şirketi..
    15. Fuat Çapa'dan ülke gündemine bomba..
    16. Irak Cumhurbaşkanı, KİK Genel..
    17. Şifalı bitkiler hangi hastalıklara iyi..
    18. Bakan Dönmez'den 'TürkAkım' açıklaması!
    19. Bebeklerde kulak arkası şişlikler
    20. Liderler talimatı verdi, son boru..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar