Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akıncılar beldesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları operasyonda A.D, A.K, İ.H.K, S.T, R.K, R.K. ve A.K'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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