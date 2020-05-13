Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Adıyaman’da, bir kavşak içerisinde çarpışan iki otomobilinden biri taklalar atarak ters döndü. Kazada her iki otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Sümbül idaresindeki 02 FF 437 plakalı otomobil ile Fevzi Doğan idaresindeki 44 NF 139 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışan otomobillerden Müslüm Sümbül idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü. Takla atan otomobilin LPG tankı ise yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri ise yola savrulan LPG tankını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.