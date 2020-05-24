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Aktüel

Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 23:26:44 -
Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da güneş enerjisini tamir etmek için çıktığı evinin havalandırma boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde yaşayan Yunus Ödemiş, güneş enerjisini tamir etmek için iki katlı evinin damına çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Ödemiş, havalandırma boşluğuna düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan Ödemiş'i düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Ödemiş'i bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ödemiş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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