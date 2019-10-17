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Adıyaman’da hastaneye giden yaşlı kişiden haber alınamıyor

Adıyaman’da hastaneye giden 65 yaşındaki şahıstan 4 gündür haber alınamıyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:48
Adıyaman’da hastaneye giden yaşlı kişiden haber alınamıyor

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25103sokaktaki evinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 65 yaşındaki Halil Özen'den 4 günden beri haber alınamıyor.

Yaklaşık 2 ay önce kornea nakli olan ve kontrol için hastaneye giden ve kontrolden sonra hastaneden ayrılan şahıstan ailesi haber alamıyor.

Evden ayrıldıktan birkaç saat sonra ailesi tarafından ulaşılmaya çalışılan ancak telefonları kapalı olan şahıs 4 günden beri aranıyor. Ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yapılan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Aile fertleri de kendi imkanları ile kayıp şahsı bulmak için çalışıyor.

Halil Özen'in eşi Kadriye Özen, eşinin hastaneye gittikten sonra haber alamadıklarını belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:48
  1. Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi
  2. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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