  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da ham petrol toplama alanına düşen iki köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:45:18 -
Adıyaman'da ham petrol toplama alanına düşen iki köpek kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da boş ham petrol toplama alanına düşen köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Adıyaman merkez şefliğindeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş ham petrol toplama alanına iki köpeği düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, köpekleri kurtarma aparatıyla bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan iki köpek, itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı