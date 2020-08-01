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Aktüel

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:51:13 -
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mustafa S. idaresindeki 01 VE 004 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ömer K. idaresindeki 07 TP 449 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karaburun köyünde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ahsen Miray, Mehmet, Gülüzar ve Melahat K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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