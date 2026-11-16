Adıyaman’da feci kaza: 4 yaşındaki Derya hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, Sayören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.