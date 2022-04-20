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Yerel Adıyaman'da elektrik şirketi personeli 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı!
Yerel

Adıyaman'da elektrik şirketi personeli 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı!

Adıyaman'da 9 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:54:00 -
Adıyaman'da elektrik şirketi personeli 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı!

Olay, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre özel bir elektrik firmasında sayaç okuma personeli olan E.E, 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından birçok yerinden ısırılan E.E, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İLKHA

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