Adıyaman'da elektrik şirketi personeli 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı!
Adıyaman'da 9 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre özel bir elektrik firmasında sayaç okuma personeli olan E.E, 9 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Köpekler tarafından birçok yerinden ısırılan E.E, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İLKHA