Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1 kişi yaralı

Adıyaman'daki bir döner salonunda patlama olmasıyla dükkandan alev ve duman yükseldi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olayda yaralanan 1 kişi otomobille, şoka giren Merve S. ile Kübra A. ise olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın aspiratör cihazından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA