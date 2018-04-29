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Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1 kişi yaralı

Adıyaman’daki bir döner salonunda aspiratör kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

29 Nisan 2018 Pazar 12:32
Adıyaman'da döner salonunda patlama: 1 kişi yaralı

Adıyaman'daki bir döner salonunda patlama olmasıyla dükkandan alev ve duman yükseldi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olayda yaralanan 1 kişi otomobille, şoka giren Merve S. ile Kübra A. ise olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın aspiratör cihazından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:32
  1. Adıyaman

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