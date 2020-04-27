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Aktüel

Adıyaman'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2020-04-27 14:15:54 -
Adıyaman'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bitki toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 1'i yaralı 3 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Meydan köyü yakınlarındaki dağa "ışkın otu" toplamaya giden Abuzer ve Bilal Dilli ile Ali Karadağlı, uçurum kenarından aşağıya inmeye çalıştı.

Bu sırada Abuzer Dilli düşerek yaralandı, onu bulunduğu yerden çıkartmaya çalışan arkadaşları da bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede mahsur kalan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abuzer Dilli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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