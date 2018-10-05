THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü!

Bir bahçede çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü.

05 Ekim 2018 Cuma 18:32
Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü!

Merkeze bağlı Küçükkavaklı Köyünde bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek bütün bahçeyi sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda 50 çınar ağacı, 50 adet meyve ağacı olmak üzere toplam 100 ağaç yanarak zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    1. Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    2. Trump o günü bekliyordu! Belli oluyor
    3. Beyin yorgunluğu için...
    4. Bebeğinizi büyütürken ezberi bırakın
    5. Hamur açarken başınıza iş açmayın
    6. Çocukların kavgalarında hakem rolü..
    7. Rus şirket: Teknolojimizi çaldılar!
    8. Seferler iptal edildi!
    9. Ev hanımı olmak çok zor zanaat
    10. Ayakkabılar mikrop yuvası
    11. Her gecenin bir sabahı vardır
    12. Bitkiler duruma göre zararlı da..
    13. Adana'da otomobil tırla çarpıştı,..
    14. Horlama n’olur!..
    15. PKK'ya 7 ilde operasyon! Çok sayıda..
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım HSK..
    17. Kulak ağrısının sebebi nedir?
    18. Batman'da teröre lanet yürüyüşü..
    19. Banyo duvarlarına kağıt kaplama olur mu?
    20. Tokat’ta katil arıların vahşi yaşam..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı