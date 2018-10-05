Adıyaman’da çıkan yangında 100 ağaç zarar gördü!

Merkeze bağlı Küçükkavaklı Köyünde bulunan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek bütün bahçeyi sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olayda 50 çınar ağacı, 50 adet meyve ağacı olmak üzere toplam 100 ağaç yanarak zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.