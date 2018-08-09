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Adıyaman'da büyük yangın! 200 ton saman kül oldu

Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyünde çıkan yangında 200 ton saman kül oldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
Adıyaman'da büyük yangın! 200 ton saman kül oldu

Adıyaman'da merkeze bağlı Akpınar köyünde hasadı yapılmış tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında Fatih Akgün’e ait samana sıçradı. Köylü vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 200 ton samanın küle döndüğü belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
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