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Aktüel

Adıyaman'da boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:08:41 -
Adıyaman'da boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için girdiği akarsuda boğulmak üzere olan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eski Kahta Kalesi civarında bulunan Memluk Köprüsü yakınlarında ailesiyle pikniğe gelen İbrahim Deniz (10), serinlemek için akarsuya girdi.

Bir süre sonra suda çırpındığı görülen çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz'in hayati tehlikesi sürüyor.

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