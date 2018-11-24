Adıyaman'da beton mikseri faciası! 2 yaralı
Adıyaman'da bir beton mikserinin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada her 2 sürücü de yaralandı.24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton mikseri ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Rahmi Maçin (55) yönetimindeki 02 AAC 885 plakalı beton mikseri ile Agit Akcan (56) yönetimindeki 02 KP 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada her 2 sürücü de yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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