Adıyaman’da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
Adıyaman’da Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.09 Ağustos 2019 Cuma 19:09
Adıyaman’da Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman’da Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesi bayram öncesi araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan bayram tatlısı siparişi verirken, diğer taraftan bayramlık elbise ve diğer eksikliklerini alıyor. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise Kurban Bayramına hazırlarını tamamlayabilmenin heyecanını yaşıyor.
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