Adıyaman’da başarılı trafikçiler ödüllendirildi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyerek, başarı ve fedakarlık gösteren emniyet ve jandarmada görevli trafik personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen programda Vali Aykut Pekmez, ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganlarının etkin bir şekilde sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşlara iletilmesi ve şehir içi ve şehirlerarası karayolundaki vazifelerinde fedakarlık göstererek görevini başarı ile sürdüren 3 emniyet trafik görevlisi ile 3 jandarma trafik görevlisine başarı belgesi verdi.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının ülkemizin en köklü kurumlarının başında olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, “Her zaman görevi başında olan ve görevlerini üstün başarıyla icra eden trafik ekiplerimizi tebrik ediyorum. Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakârca görevlerini yerine getirmektedirler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden trafikte düzeni sağlayan ekiplerimiz bundan sonraki çalışmalarını da aynı titizlikle sürdürecekler” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un da hazır bulunduğu programda Vali Aykut Pekmez, emniyet ve jandarma trafik personelini tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.