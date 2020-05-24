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Aktüel

Adıyaman’da badem büyüklüğünde dolu yağışı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Mayıs ayının son haftasında badem büyüklüğünde yağan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:04:17 -
Adıyaman’da badem büyüklüğünde dolu yağışı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Mayıs ayının son haftasında badem büyüklüğünde yağan dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.


Öğle saatlerinde sağanak yağmurla başlayan badem büyüklüğündeki dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.


Vatandaşlar, Mayıs ayının son haftasında yağan badem büyüklüğündeki dolu yağışına şaşıran bazı vatandaşlar, araçları zarar görmemesi için üzerini battaniyeyle örterek korumaya çalıştı.


Öte yandan, dolu ve sağanak yağış sonrası havanın açmasıyla hayat normale dönerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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