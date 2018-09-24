Adıyaman'da aile faciası! Üniversiteye gidecekti

Adıyaman’da daha önce 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, bu kez eşini ve çocuğunu katletti.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. 34 yıl önce Güzelyurt köyünde tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu vurarak öldüren Bekir A. (76), 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez evlenen Bekir A., eşinden ayrıldıktan sonra Emine Orki (61) ile dini nikahla üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir A. yine cezaevine girdi. Psikolojik sorunları olduğu ve raporu olduğu öne sürülen şahıs, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tekrar çıktı. Bekir A. geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğu ile tartışınca köydeki yakınları araya girerek aileyi barıştırdı. Bekir A., evinde yine tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes A.'yı (18) tabanca ile vurarak öldürüp kaçtı.

ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ

Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Babası tarafından öldürülen Enes A.'nın Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yakınlarıyla vedalaşarak bugün yola çıkacağı öğrenildi.