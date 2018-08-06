Adıyaman'da ağaç kesmeye giden adam ormanlık alanda ölü bulundu
Besni ilçesinde evden ormana ağaç kesmeye giden Osman Eryılmaz (62), ölü bulundu.06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:22
Olay, öğle saatlerinde Besni'nin Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Evden odun kesmek için ormanlık alana giden Osman Eryılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aramaya çıkan yakınları, Eryılmaz'ı ormanlık alan yakınlarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarmanın incelemesinin ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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