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Aktüel

Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:24:07 -
Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerindeki 9 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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