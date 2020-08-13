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Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kaç oldu?

Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya başladı. Vaka sayılarının ve bulaş hızının yükseldiği illerimizden birisi de Adıyaman. Adıyaman'da en çok risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirildi. Buna göre, Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kaç oldu? sorusu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:03:00 -
Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kaç oldu?

Adıyaman'da 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı mı geldi? ADIYAMAN İl Hıfzıssıhha Kurulu, yaşlıların saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verdi. Kurul ayrıca 27 adres için karantina kararı aldı.

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 27 kişiden dolayı 27 adresi karantina altına aldı.Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Kayalık, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Altınşehir, Bahçeçik, Bahçelievler, Musalla, Siteler, Ulucami, Yeni Sanayi ve Yeni Mahalledeki 27 adres karantina altına alındı.Adıyaman'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarıyla ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu karar aldı. 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kurul ayrıca bilardo salonlarının ve halı sahaların açılmasına karar verdi.

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