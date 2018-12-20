Adıyaman'da 38 ilkokul öğrencisi, Yerli Malı Haftası'nda zehirlendi
Adıyaman'da bir ilkokulda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, birinci sınıfa giden 38 öğrenci zehirlendi.20 Aralık 2018 Perşembe 18:02
Adıyaman Şehit Cem Özgül İlkokulu 1'inci sınıfta eğitim gören 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yerli Malı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenen okulda öğrenciler; mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine bavşvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 38 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Öğrenciler tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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