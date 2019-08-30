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Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İstiklal Savaşının en önemli muharebelerinden olan ve aziz milletin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek bağımsızlığı uğruna elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:21
Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İstiklal Savaşının en önemli muharebelerinden olan ve aziz milletin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek bağımsızlığı uğruna elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da düzenlenen törenle kutlandı.


Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Valilik Makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi.


Valilik makamındaki tebrikat töreni sonrası hükumet konağı bahçesindeki törene geçildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.


Törende, bir öğrenci tarafından “Bayrak” adlı şiirin okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Zaferin 97’nci yılını ulus olarak kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 97 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kuvvetiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusunun ortaya koyduğu bu eşsiz zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.


Konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, halk eğitim merkezi halkoyunları ekibinin folklor gösterileri ile sona erdi.


Adıyaman’da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:21
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