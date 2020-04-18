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Aktüel

Adıyaman'da 13 yaşındaki kuzeni tarafından kazara vurulan genç kız öldü

2020-04-18 21:26:19 -
Adıyaman'da 13 yaşındaki kuzeni tarafından kazara vurulan genç kız öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 13 yaşındaki kuzeni tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadut köyündeki evlerinde av tüfeğiyle oynayan E.A. (13), kazara kuzeni D.A'yı (15) vurdu.

Ağır yaralanan D.A. kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

D.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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