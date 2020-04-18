Adıyaman'da 13 yaşındaki kuzeni tarafından kazara vurulan genç kız öldü
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 13 yaşındaki kuzeni tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karadut köyündeki evlerinde av tüfeğiyle oynayan E.A. (13), kazara kuzeni D.A'yı (15) vurdu.
Ağır yaralanan D.A. kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
D.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
E.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.