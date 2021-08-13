Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin şehadet haberi ailesine verildi. Şehit Bali'nin birkaç gün önce nişanlandıktan sonra ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi.

Adıyaman’ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düştü.

Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi. Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Hakan Bali’nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali’nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.