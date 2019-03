Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 | YSK Adıyaman ilçe seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Adıyaman yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Adıyaman yerel seçimler sonuçları, Adıyaman 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Adıyaman, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl İl Belediye Seçim sonuçları. Adıyaman yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Adıyaman'da Cumhur ittifakı AK Parti adayı Süleyman Kılınç ile Millet ittifakı Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal yarışmakta. Adıyaman’da kim kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Adıyaman seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Adıyaman belediyesi yerel seçim sonuçları 2019, Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019, YSK Adıyaman ilçe seçim sonuçları sorgula.

Adıyaman belediye başkan adayları 2019

AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç

MHP Adıyaman belediye başkan adayı Rıfat Erdem

Saadet Partisi (SP) Adıyaman belediye başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal

Demokratik Sol Parti (DSP) Adıyaman belediye başkan adayı Ergün Koç

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Adıyaman belediye başkan adayı Mustafa Doğan

Vatan Partisi Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen oldu.

AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları

Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı Ali Azık

Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı Ali Gündüz

Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Bekir Söylemez

Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel

Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe

Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy

Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Eyüp Mehmet Emre

Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Halil Fırat

Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hasan Karakaya

Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir

Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı İsmet Çetinkaya

Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı Kemal Uysal

Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı Mahmut Turan

Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkmaz

Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut

Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı Mehmet Yakan

Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım

Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut

Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı Oktay Durgut

Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı Orhan Orhan

Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir

CHP Adıyaman belediye başkan adayları

Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan)

Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız

Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal

Adıyaman Merkez Kömür Beldesi Belediye Başkan Adayı Murat Yapık

Adıyaman Besni Çakırhüyük belde belediye başkan adayı Miktat Çetin

Adıyaman Gölbaşı İskenderYıldırım

Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca

HDP Adıyaman belediye başkan adayları

Kömür Zilan Erbay, Erkan Karataş

Pınarbaşı Meral Çalışkan, Hüseyin Uzun

2014 Adıyaman belediye başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fehmi Hüsrev Kutlu % 56.5

CHP adayı Zeynal Bakır % 21.8

MHP adayı Mehmet Erdem % 12.8

24 Haziran Adıyaman genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67.41

Muharrem İnce: Yüzde 20.45

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.41

Meral Akşener: Yüzde 3.41

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.16

Doğu Perinçek: Yüzde 0.16

Adıyaman 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.38

Millet İttifakı: Yüzde 18.84

AK Parti: Yüzde 55.20

HDP: Yüzde 15.35

CHP: Yüzde 11.88

MHP: Yüzde 9.18

İYİ Parti: Yüzde 5.31

SP: Yüzde 1.65