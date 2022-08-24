Adıyaman Valisi Çuhadar: 4-6 yaş Kur'an kurslarının sayısını arttırmalıyız!

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Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programında konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kur'an kurslarının önemini anlattı.

28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hatırlatan Vali Çuhadar, "Yıllarca bu memlekette Kur'an kursları sıkıntısı yaşandı. Neden küçük yaştaki çocuklar Kur'an-ı Kerim'den koparıldı? Sağlam bir nesil yetişmesin diye. Sağlam bir nesil yetişmesinin istenmeme nedeni sağlam bir devlet murad edilmesin diye idi. Kökü dışarıda bir takım programların uygulandığı dönemler geçirdik." dedi.

'Sağlıklı toplum düzeni Kur'an-ı Kerim'dedir'

Hayatını Kur'an'a göre dizayn erden toplumların gerçek refaha ulaşacaklarını belirten Vali Çuhadar, "Sosyal adalet, gerçek adalet, yardımlaşama, eğitim, öğretim, insan ilişkileri ilke birlikte tüm sağlıklı toplum düzeni Kur'an-ı Kerim'dedir. Kişiler hayatının her alanında Kur'an'- Kerim'in ilkelerini uygulasa, dünya üzerinde hiçbir sorun kalmaz. Bugün toplumlarda yaşanan cinayetler, suçlar, bu manevi değerlerden uzak olmanın sonucudur." diye konuştu.

Kur'an kurslarının sayısının arttırılması gerektiğini vurgulayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, şöyle devam etti:

Toplumsal sorunları engellemenin yolu, manevi eğitimi çocuklarımıza üç, dört yaşından itibaren vermemizdir. O yüzden 4-6 yaş Kur'an kurslarını artırmamız lazım. Oradan gidip ilkokula başlayan çocuklar, çok daha farklı, çok daha güzel, edepli, eğitimli olan çocuklar oluyor.