Adıyaman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple yarın ilde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Adıyaman okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması!

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada salı ve çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.