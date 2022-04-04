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Gündem Adıyaman için petrol kararı resmen çıktı
Gündem

Adıyaman için petrol kararı resmen çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan bir alan için Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 07:25:00 -
Adıyaman için petrol kararı resmen çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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