Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019

CHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir CHP adaylarının kimler olacağı henüz netlik kazanmayan CHP’de Adıyaman adayları açıklandı. İşte CHP’nin Adıyaman Besni, Tut, Gölbaşı, Çelikhak belediye başkan adayları yerel seçim 2019 aday listesi…

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da 252 belediye başkan adayı açıklandı. 2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 147 il ve ilçe belediye başkan adaylarını daha açıkladı. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Adıyaman da var. Peki CHP Adıyaman ve ilçelerinde kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Adıyaman belediye başkan adayları son dakika belli oldu.

Adıyaman-Çelikhan-Pınarbaşı belediye başkan adayı Mahmut Alan

Adıyaman- Tut belediye başkan adayı Mehmet Kılıç

Adıyaman-Besni-Şambayat belediye başkan adayı Mejdet Arıcı (Mevcut Başkan)

Adıyaman-Besni belediye başkan adayı Vakkas Acar (Kesmetepe Bld. Bşk.)

Adıyaman- Gölbaşı-Harmanlı belediye başkan adayı Ahmet Değirmeni

Adıyaman-Gölbaşı-Belören belediye başkan adayı Memiş Yıldız

Adıyaman Besni-Köseceli belediye başkan adayı Aydın Ünal

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi